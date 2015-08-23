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زيت الخروع ملين قوى ويعالج المشاكل التناسلية ويحارب للبكتيريا

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زيت الخروع ملين قوى ويعالج المشاكل التناسلية ويحارب للبكتيريا زيت الخروع ملين قوى ويعالج المشاكل التناسلية ويحارب للبكتيريا
يعتبر زيت الخروع أحد الزيوت النباتية المفيدة للغاية، وله تاريخ طويل من الاستخدامات الطبية داخليا وخارجيا، تتراوح بين علاج التهاب المفاصل والمشاكل التناسلية.

وأشارت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) إلى أن زيت الخروع معترف به عموما على أنه آمن وفعال لأكثر من وصفة حيث يمكن أن يستخدم كملين، ولعلاج اضطرابات ومشاكل الجلد.

ووفقاً لموقع“Health” ، الأمريكى المختص بفوائد الأغذية، فإن زيت الخروع غنى بحمض رسينولايك الذى له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضاد للجراثيم وللفيروسات ومضاد للفطريات كذلك، وبالإضافة إلى ذلك، المستويات العالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة التى لها خصائص مضادة للأكسدة.

وأوضح الخبراء أن زيت الخروع لديه قدرة خارقة لتشجيع نمو الشعر، كما أنه يقضى على الالتهابات عن طريق تدليك المناطق المؤلمة ودهانه 3 أو 4 مرات يومياً.

إضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، موافقة على استخدام زيت الخروع كملين، حيث أصبح علاج شافٍ لمجرد أخذ ملعقة صغيرة من زيت الخروع فى الصباح، ويمكن مزجه مع بعض عصير البرتقال، التوت البرى أو عصير البرقوق لتغيير الطعم المر دون المساس بآثار ملين.

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مصر 365