الرئيس اليمنى يجتمع بمجلس الدفاع الوطنى

عقد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور اليوم الأحد اجتماعا مع مجلس الدفاع الوطني بحضور نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الوضع الأمني والعسكري في عدد من الجبهات والتصورات والاجراءات المناسبة للتعامل مع مختلف المواقف والظروف.

وقد أطلع الرئيس أعضاء المجلس على المستجدات على الساحة الوطنية والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية في عدد من المحافظات.

وأشاد هادى بشجاعة وتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وصمودهم منقطع النظير في مواجهة ودحر الميليشيات بكل بسالة للانتصار لإرادة الشعب وإرساء معالم الأمن والاستقرار واستعادة الدولة اليمنية.

كما وضع المجتمعين أمام نتائج اللقاءات الأخيرة مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إطار جهود ومساعي الأمم المتحدة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 وتصور السلطة الشرعية والحكومة المقدم للمبعوث الأممي من خلال آلية لتنفيذ القرار الأممي.

وتطرق المجلس إلى عدد من القضايا المطروحة على جدول أعماله واتخذ ازاءها القرارات المناسبة.

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