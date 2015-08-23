حماس: ندرس خيارات تجاه سياسة التفرد من أبو مازن

رأت حركة "حماس" فى دعوة المجلس الوطنى وإعادة تشكيل لجنته التنفيذية وفق ما تم دليلاً على استمرار حالة التفرد والتنكر للتوافق، وعدم وجود أى نوايا حقيقية للرئيس أبو مازن لتحقيق المصالحة.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحركة سامى أبو زهرى، في تصريح صحفى، مساء الأحد، إن هذا الاجتماع خطوة استباقية لمنع أى جهد حقيقى ويمثل تراجعًا وانقلابًا على اتفاق المصالحة، ودعوة صريحة لإبقاء الانقسام انسجامًا مع سياسة نتنياهو.

وأكد أبو زهرى أن حركته تدرس خياراتها فى مواجهة سياسة التفرد وإدارة الظهر للاتفاقات الوطنية، على حد تعبيره.

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