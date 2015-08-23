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وصول 38 ألف طن فوسفات وبوتجاز لموانئ السويس

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وصول 38 ألف طن فوسفات وبوتجاز لموانئ السويس وصول 38 ألف طن فوسفات وبوتجاز لموانئ السويس
استقبل ميناء سفاجا اليوم سفينة على متنها 35 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والعبارة أمانة وعلى 216 راكبا و6 سيارات و37 تريلا والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 74 تريلا و11 راكبا.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، ويشهد ميناء الأدبية اليوم استقبال السفينة بيكس نازيك وعلى متنها 52 ألفا و490 طن حديد خام قادمة من الهند.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 445 راكبا و25 سيارة ملاكى منهم 1 سيارة تصدير والسفينة سينا وعلى متنها 39 راكبا و6 براد و20 تريلا و20 سيارة ملاكى تصدير.

وشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 50 سائحا من وإلى مرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص، كما شهد الميناء بالأمس رحلة مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 105 سائحين.

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مصر 365

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