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Burberry Prorsum في مجموعة ريزورت عصرية

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Burberry Prorsum في مجموعة ريزورت عصرية Burberry Prorsum في مجموعة ريزورت عصرية

كشفت Burberry Prorsum عن مجموعة Resort 2014 التي تضمّنت باقة مميّزة من التصاميم العصريّة البعيدة عن التكاليف. فـ"كريستوفر بايلي" مصمم الدار قرّر هذا الموسم أن يعكس صورة امرأته الشابّة والحيويّة التي لا يُقيّدها شيء. استوحى مجموعته من أسلوب Audrey Hepburn، مستعيناً بنمط الفستان الأسود الشهير والتنّورة الضيّقة. مزيج مميّز تضمّنته هذه المجموعة الرائعة من حيث الأقمشة، خصوصاً أنّ الجلد قد طغى عليها وتحديداً جلد التمساح. معاطف ، تنانير ، سراويل كلها تصاميم مميزة ستلفت الانظار من دون شك في الموسم الجديد.

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سيدتي