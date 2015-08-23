محافظ القليوبية: بدء فصل المرافق عن الأبراج المخالفة

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أنه أصدر تعليمات واضحة لجميع الإدارات الهندسية بمجالس المدن والوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة، بعدم توصيل أى نوع من أنواع المرافق سواء كهرباء أو مياه أو صرف صحى للعقارات المخالفة والمتعدية على أملاك الدولة، حفاظًا على أموال المواطنين وأرواحهم.

وأضاف عبد الظاهر أن القرار بدأ تطبيقه فعليًا بجميع المدن والقرى بالمحافظة، وتم قطع المرافق عن العقارات المخالفة بمدينة بنها بمنطقة الفيلات وصقلية، وذلك للحد من عمليات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ أنه لا تراجع عن مواجهة العقارات والأبراج المخالفة، والقانون سينفذ على الجميع وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وخاصة أن تلك الأبراج أقيمت دون ضوابط أو قواعد، وبعضها يمثل خطرًا على أرواح المواطنين ولا بد من مواجهة المخالفين مهما كلف الأمر.