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بالصور.. إصلاح أضرار محكمة شبرا الخيمة بعد انفجار مبنى الأمن الوطنى

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بدأ حى غرب شبرا الخيمة فى أعمال ترميم مجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة، الذى أضير جراء تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة بعد إزالة مخلفات وأثار التفجير الإرهابى، الذى استهدفه صباح يوم الخميس الماضى ورفع الأنقاض الناتجة عن ذلك، ووضع السقالات للبدء فى عمليات الترميم، وتبين وجود أضرار فى المبنى، حيث تسببت الموجة التفجيرية فى تحطم الأبواب والنوافذ.

يذكر أنه حدث تحطم فى نوافذ مجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة المكون من 6 طوابق بما فيها نوافذ الاستراحات الخاصة بأعضاء النيابة العامة ومكتب المحامى العام للنيابات، جراء الانفجار الذى حدث صباح الخميس الماضى بمبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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