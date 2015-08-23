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محافظ الإسكندرية يشارك فى حملة لنظافة حرم ترام الرمل

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محافظ الإسكندرية يشارك فى حملة لنظافة حرم ترام الرمل محافظ الإسكندرية يشارك فى حملة لنظافة حرم ترام الرمل
شارك هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، اليوم فى حملة لنظافة حرم ترام الرمل بالإسكندرية من القمامة، حيث شارك المسيرى فى جمع القمامة مرتديا "فيست" العمال، وأثنى على جهود العاملين بالمنظومة وطالبهم بمزيد من الجهد.

وأكد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النقل العام والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية الدولية "A. F . D" بموجبها تم الحصول على قرض قيمته 300 يورو، ليتم البدء فى تطوير خط ترام الرمل الذى يبدأ من فكتوريا وحتى محطة الرمل بوسط المدينة بطول 15 كيلو متراً، بالإضافة إلى 2 كيلو متر لربطه بالمنشية، مشيرا إلى أنه قد انتهت دراسات المرحلة الأولى ليتم البدء فى تنفيذ مشروع التطوير قبل نهاية هذا العام.

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مصر 365