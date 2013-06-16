لا تتخلي عن الأسود هذا الصيف

حلّ الظلام في هذا الموسم، أقله في الألوان المعتمدة. ولكن، على الرغم من الألوان الداكنة إلا أن النعومة لم تفارق التصاميم وذلك بفضل الطبقات المتصاعدة والأقمشة الشفافة التي تضيء الظلال.

قد يعتقد المرء أن لوحة أحادية الألوان تؤدي إلى نتيجة بسيطة وغير متكلفة أو حتى مملة من الناحية الجمالية. ولكن الوضع مختلف! قدمت التفاصيل في طريقة الخياطة والأقمشة المعقدة نكهة خاصة إلى هذه النظرة الجميلة التي أظهرتها "ستيلا ماكارتني" Stella McCartney عبر التخريمات على الطريقة الإنكليزية بينما اختارت دار "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana تزيين فساتينها بنقشة زهرة الأقحوان. وإن كنت جريئة وترغبين بارتداء فستان يعكس شخصيتك، تجرئي مع داري "فرساتشي" Versace أو "روبرتو كافالي"Roberto Cavalli .

ارتدي فساتين صيفية سوداء بطبقات خفيفة خلال النهار. ولا تنسي أن الملمس الناعم الذي تقدمه بعض الأقمشة مثل الكشكش والطيات والمخرمات والمزينات يعطي طلة فريدة للزي. ولا تترددي بإظهار القليل من مفاتنك عبر الشقة عند الصدر والبطن والكتفين المكشوفتين ما يعكس الألوان الداكنة ويعطي شعور صيفي لا يُضاهى.