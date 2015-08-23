بالصور نقابة المعلمين بأسوان تنظم مؤتمر لتحسين الأوضاع الوظيفية والمالية‎

نظمت نقابة المعلمين الفرعية في أسوان برئاسة يس عبدالصبور، نقيب المعلمين، مؤتمر صباح اليوم للمطالبة بتحسين الاوضاع الوظيفية والمالية للمعلمين في أسوان.

وأكد يس عبدالصبور، نقيب المعلمين، بأسوان ان النقابة لا تنتمي لأي تيار سياسي ومؤيدة للدولة ومؤسساتها المختلفة ولكن نتطلع في الوقت نفسه الي تحقيق طموحات المعلمين وتلبية مطالبهم المشروعة.

وأضاف أن النقابة تقف مع المعلمين جميعا ولا تسمح بانتزاع أي مكتسبات للمعلين ، كما انها ليست ضد حملة المؤهلات العليا كما يدعي البعض بدون حق ، كما انها تؤكد علي فضل اصحاب دبلوم المعلمين ووقوفها بجانب عدم نزع اي مكتسبات حصلوا عليها.

مشيرا الي ان المشاركين في المؤتمر اوصوا بضرورة ارجاء المسابقة علي وظائف المرحلة الابتدائية حفاظا وتكريما لحملة دبلومات المعلمين، مع التاكيد علي حق حملة المؤهلات العليا في شغل الوظائف الشاغرة.

كما أوصي المؤتمر ايضا بسرعة تنفيذ احكام قضايا الاثابة بنسبة 200% ومناشدة رئيس الوزراء ووزير المالية بصرف حافز جذب العمالة بنسبة 150% اسوة بمحافظتي سيناء ومطروح الحدوديتين ، ومناشدة وكيل وزارة التربية والتعليم في اسوان لصرف مستحقات المعلم المساعد كاملة اسوة بالمحافظات الأخرى.