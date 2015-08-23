وزير البيئة: لا مجال لحرق قش الأرز هذا العام

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، خلال لقاء جمعه مع الدكتور أسامة حمدي، محافظ كفر الشيخ، لا بديوان عام المحافظة إنه في الفترة القادمة سيتم العمل على تكثيف الجهود الميدانية من خلال الفرق الميدانية و تكثيف الحملات التفتيشية من كل الفروع الإقليمية للتفتيش و المراقبة و تحرير محاضر للمنشات المخالفة و مناطق الحرق و ذلك بالتنسيق و التعاون مع المحافظة و الوزارات المعنية و العمل على الاستباق من خلال الجمعيات الزراعية لتوعية الفلاحين للتخلص السليم من المخلفات الزراعية.

واستعرض الوزير إجراءات الوزارة للمساهمة في حل مشكلة التخلص الأمن للمخلفات الزراعية و ذلك من خلال تفعيل البرتوكولات الموقعة مع وزارة الزراعة و منها بروتوكول إدارة المعدات المملوكة لوزارة البيئة لزيادة كفاءة الجمع بمحافظات الدلتا وقد تم تلقى طلبات لعدد 120 معدة لمحافظة كفر الشيخ وجارى تدبير نقلهم للميكنة الزراعية بكفر الشيخ لتسليمهم للمتعهدين لبدء العمل هذا الموسم كذلك بروتوكول جمع و تدوير قش الأرز و الذي تقوم فيه الوزارة بتقديم دعم مالي قيمته 50 جنية للطن القش بالإضافة إلى تنفيذ البروتوكول الخاص بمشروع المزارع الصغير و المستهدف منه تدوير 10 ألف طن قش وتحويلها إلى أعلاف وسماد عضوي على أن تقدم الوزارة الدعم المالي الخاص لتوفير مستلزمات التشغيل ( بلاستك – يوريا – EM) و القيام بأبحاث ودراسات حقلية تهدف إلى خدمة المنظومة.

وأكد وزير البيئة أن المتعهد هو من سيقوم بجمع القش وليس الفلاح وأوضح أن دور الوزارة هو مساعده وتحفيز المتعهد ليقوم بعمليه الجمع كما أكد أن قيادات الوزارة تتابع العمل في كل محافظه أول بأول.

وشدد الوزير على أنه لا مجال للحرق هذا العام ومن سيخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وأوضح أنه تم التفاوض مع شركتان لتوريد 60 ألف طن قش في الشرقية وسيتم التفاوض مع كيانات كبيره أخرى لباقي المحافظات وكذلك سيتم توزيع المعدات على الأماكن الأكثر تأثراً بالحرق وستقوم الوزارة بتحديد أماكن حرق قش الأرز من خلال نموذج من الأقمار الصناعية.

كما تم مناقشة استصدار قرار المحافظ بتنظيم أعمال الأنشطة الملوثة من الصناعات الصغرى والمتوسطة و إيقاف باقي الأنشطة المؤثرة على نوعية الهواء مثل ( المكامير – الفواخير ) أسوة بباقي محافظات الدلتا.

الجدير بالذكر أن وزارة لبيئة ووزارة الزراعة قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون في مجال جمع قش الأرز وتدويره وإدارة معدات جمع ونقل المخلفات الزراعية بمحافظات القليوبية والغربية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة للاستفادة من المخلفات الزراعية على أن يتم تشكيل لجان عليا فنية مشتركة بين الجانبين ولجان إقليمية بكل محافظة للإشراف على كل البروتوكولات المشتركة بالإضافة إلى لجان فرعية بالوحدات والمراكز التي سيشملها البرتوكولات لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتيسير على المستفيدين.