ميدو: تحية لكوبر على ضم حمادة طلبة لهذا السبب

أثنى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي على قرار هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر بضم حمادة طلبة لصفوف الفراعنة.

ويلعب منتخب مصر مع تشاد في السادس من شهر سبتمبر ضمن التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وضمت قائمة المنتخب حمادة طلبة قلب دفاع الزمالك الذي يشارك كظهير أيسر في الأشهر الأخيرة مع الفرسان.

وقال ميدو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تحية إلى كوبر على ضم حمادة طلبة".

وتابع "لاعب مخلص تضمن دائما أنه سيقدم لك 7 من 10".

وأردف "هذا الأمر مهم. أفضل للمنتخب من اختيار لاعب يعطيك مرة 9 من 10 ثم في المباراة التالية يعطيك صفرا".