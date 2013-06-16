Kim Kardashian تنجب طفلتها قبل الموعد المتوقع بخمسة أسابيع

أنجبت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian ابنتها الجديدة من شريكها مغني الراب كاني ويست قبل الموعد المتوقع بخمسة أسابيع.

وانجبت كارداشيان ابنتها في مركز Cedars-Sinai الطبي وهي الآن في صحة جيدة.

ورغم أن ولادة الطفلة أتت بشكل مفاجئ ومبكر بأكثرمن أسبوعين، إلا أن جنس المولودة أعلن خلال إحدى حلقات البرنامج خلال زيارة للطبيب خلال حملKim Kardashian.

وقال مصدر مقرب من كيم لإحدى المجلات الأمريكية: "كيم أنجبت طفلتها قبل خمسة أسابيع من الموعد المتوقع، وكانت قد شعرت بآلام الولادة الليلة الماضية، وأنجبت طفلتها مبكراً، وقد تم الأمر بشكل عظيم ومدهش".

وكان آلاف من معجبيها قد شعروا بخيبة أمل الليلة الماضية عندما تخلفت عن حضور حفلة لها في لوس أنجلوس.

كما أكد Kanye West أنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل الحفاظ على خصوصية طفلته ووالدتها. وأضاف: "لاأريد أن أتحدث عن طفلتي لكل أمريكا، فهي ابنتي أنا وليست ابنة أمريكا".

يذكر أن هذه هي المولودة الأولى لعارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian، التي يبلغ عمرها 32 عاماً، وهي معروفة بشعبيتها الواسعة التي تخطت 18 مليون متابع لحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.