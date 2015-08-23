التشكيل: الشناوي ومحمد إبراهيم يقودان الزمالك.. وتوفيق يلعب في الدفاع

لماذا لم يستدع منتخب مصر عبد الله السعيد وحسام غالي رغم تألق ثنائي الأهلي مؤخرا؟ المدرب العام للفراعنة أسامة نبيه يفسر لـFilGoal.com فلسفة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

قائمة مصر خلت من غالي والسعيد وخلت كذلك من أحمد فتحى ومصطفى فتحي.

واستدى كوبر الثنائي الذي لم يشارك مؤخرا للإصابة عمرو جمال وصالح جمعة، وكذلك تم استدعاء محمود حسن "تريزيجيه" رغم أنه لم يبدأ مسيرته مع أندرلخت.

كل هذه كانت نقاط احتاجت للتوضيح، وقد تحدث نبيه لـFilGoal.com وننقل كلماته فيما يلي:

فلسفة كوبر

يقول نبيه: "بداية كان هناك معيار مهم في اختيارات الجهاز الفني لقائمة منتخب مصر وهو محاولة تفادي الإجهاد والإصابات".

وتابع "الجهاز الفني يعي أن الموسمين التحما بشكل مرهق للغاية للاعبين المصريين. وهذا كان عنصرا هاما وكوبر يختار القائمة لمباراة تشاد".

وأردف "لهذا اختار الجهاز الفني لاعبين يشاركون باستمرار، لكن كذلك ضم بعض اللاعبين حصلوا لسبب أو لأخر على قسط من الراحة ولو لفترة قصيرة".

غالي والسعيد

وعن عدم اختيار غالي والسعيد، أوضح "عدم استدعاء الثنائي لا يعني أنه لم يكن جيدا".

وأكمل "غالي والسعيد ثنائي رائع وقدم مستويات ممتازة مؤخرا. لكن عدم استدعاء كل منهما جاء لأسباب تخص مباراة تشاد واحتياجات الجهاز الفني لها".

وأضاف "الجهاز الفني يدرس كل لقاء ويختار اللاعب الأنسب له. غالي والسعيد سيلعبان دورا في المستقبل بلا شك مع المنتخب".

مباراة تشاد

وأفصح "مباراة تشاد تقام في أجواء حارة وعلى ملعب نجيل صناعي. هذه كلها أشياء وضعناها في حساباتنا ونحن نحضر للقاء".

وعن استدعاء تريزيجيه رغم أنه لم يبدأ رحلته بعد مع أندرلخت البلجيكي ولم يلعب منذ فترة، عقب نبيه "إنه لاعب من القوام الأساسي للمنتخب".

وأفاد "تريزيجيه كذلك لديه ميزة هامة وهو أنه يكتسب إيقاع المباريات بسرعة فائقة. مجرد التدريبات تجعله يصل لحالة ممتازة بدنيا".

ولماذا تم استعداء عمرو جمال وصالح جمعة رغم أنهما عانيا من إصابة مؤخرا؟

يجيب نبيه "لأن الثنائي بات لائقا وجاهزا للمشاركة. وهذا عكس ثنائي أخر عرفنا أن إصابته ستمنعه من الاستعداد بالشكل الأمثل لمواجهة تشاد، أحمد فتحي ومصطفى فتحي لهذا لم نستدعه".

وأتم "في النهاية كوبر مدرب كبير وهو من يتولى اختيار اللاعبين بعدما شاهد كل مباراة أقيمت وكان حاضرا في أغلب لقاءات الدوري من المدرجات".