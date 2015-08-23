انتهت - تشيلسي 3-2 وست بروم.. فوز عصيب للبلوز

في نصف ساعة من ارتداء قميص تشيلسي لأول مرة بشكل رسمي سجل بيدرو هدفا وصنع أخر في مرمى وست برومتش ألبيون.

بيدرو تقدم لتشيلسي على حساب وست برومتش ألبيون في الدقيقة 20 بعد كرة حصل عليها من إدين أزار ثم اقتحم بها نجم برشلونة دفاع خصومه قبل التصويب.

ثم صنع بيدرو كرة رائعة لدييجو كوستا المندفع داخل منطقة الجزاء والذي سجلها وهو ينزلق أرضا.

وجاء الهدفان بعدما تصدى ثيبوت كورتوا حارس تشيلسي لركلة جزاء.

المباراة عادت للحياة بعد ذلك.

فمن خلف الظهير الأيمن لتشيلسي برانيسلاف إيفانوفيتش بدأت هجمة بكرة عرضية من وست بروم وصلت إلى جيمس موريسون ليسددها في الشباك الزرقاء وهو خال من الرقابة.

لكن تشيلسي عاد بهدف ثالث سجله سيزار أزبيليكويتا بتصويبة أرضية إثر كرة ارتدت له من زميله دييجو كوستا.

3 أهداف لتشيلسي كلها بأقدام إسبانية.

هل انتهى اللقاء؟ في الحقيقة لا. الشوط الثاني حمل بداية جديدة للصراع من جديد.

خرج جون تيري مطرودا في الشوط الثاني بعدما منع مهاجما من التسجيل في مرمى كورتوا.

ثم سجل موريسون الهدف الثاني لفريقه بعد عرضية أيضا جاءت من خلف إيفانوفيتش.

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واختار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن يدفع بالوافد الجديد بيدرو، نجم برشلونة السابق، منذ البداية على حساب راميرس الذي شارك في مباراة مانشستر سيتي الجولة الماضية.

واستبعد مورينيو المدافع الدولي جاري كاهيل من التشكيلة الأساسية ليدخل بدلا منه الفرنسي الشاب كورت زوما.

التشكيل

الحارس: ثيبوت كورتوا

الدفاع: إيفانوفيتش - زوما - تيري - أزبيليكويتا

الوسط: ماتيتش - فابريجاس - أزار - بيدرو - ويليان

الهجوم: دييجو كوستا

البدلاء: بيجوفيتش - كاهيل - ميكيل - لوفتس-تشيك - تراوري - ريمي - فالكاو