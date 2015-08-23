البيان تنشر القائمة الأولية لمرشحي "انتخابات الوطني"

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتـخابات أن العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي 2015 ستشهد، فصلاً جديداً ذا أهمية كبيرة، يتمثل بصعود دور الناخبين لواجهة العملية الانتخابية، خاصة مع انتهاء فترة تسجيل المرشحين وإعلان القائمة الأولية للمرشحين، داعياً معاليه كل المواطنين، للتحقق من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية ليتمكنوا من ممارسة حقهم بالتصويت يوم الاقتراع.



> «قائمة المرشحين المعتمدين لإمارة أبوظبي»

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> م الاسم الكامل بالعربية

> 1 أحمد سعيد راشد محمد آل حميد النيادي

> 2 أحمد صالح عامر المطوع الكتبي

> 3 أحمد عبد الله محمد مقصود الخوري

> 4 إيمان محمد راشد سيف المري

> 5 بثينة سالم سعيد القبيسي

> 6 بخيتة محمد سالم عبيد الدرعي

> 7 ثاني مبارك سرور مبارك الظاهري

> 8 جاسم درويش يوسف عبد الله البلوشي

> 9 حامد خادم فاضل فرج المحيربي

> 10 حليمه محمد خلفان سعيد الرميضي المقبالي

> 11 حمد سالم كردوس عبيد العامري

> 12 حمد سيف سعيد بالعبدة الشامسي

> 13 خالد أحمد محمد هارون القبيسي

> 14 خلفان سعيد خلفان حضيرم الكتبي

> 15 خليفة سهيل علي ربيع المزروعي

> 16 خميس سالم سعيد الظاهري

> 17 خميس عيسى خميس محمد الخييلي

> 18 دلال سعيد مهير سعيد القبيسي

> 19 راشد جمعة عبيد بخيت بن حظيبة

> 20 ربيع سالم ربيع الظاهري

> 21 روضة محمد خميس عمران القبيسي

> 22 ريم ناصر سعيد أحمد العتيبة

> 23 سالم إسماعيل فيروز المدفع الحارثي

> 24 سالم حمد بهيان باروت العامري

> 25 سالم حمد سلطان حمد العامري

> 26 سالم محمد سالم بالهويمل العامري

> 27 سالم محمد سعيد غماض الراشدي

> 28 سالم محمد متعرض علي العفاري

> 29 سالمين محمد سالمين أرحمة الشامسي

> 30 سامية عبد الله الشيخ مبارك علي الشامسي

> 31 سعيد سالم سعيد بالعبد السويدي

> 32 سعيد سيف حمد صالح الظاهري

> 33 سعيد صالح ميزر سعيد الرميثي

> 34 سعيد ناصر محمد بوقبي المنصوري

> 35 سلامة محمد جريو المنصوري

> 36 سهيل حمد محمد مرزوق العامري

> 37 سهيل سالم محمد سالم الكتبي

> 38 سيف صياح سيف سهيل المزروعي

> 39 شماء خميس عبيد الهاملي

> 40 شيخة راشد سالم السويدي

> 41 صالح مبارك مسلم عثعيث العامري

> 42 طارق إبراهيم محمد سميع المطوع

> 43 عائشة سالم محمد الخيلي

> 44 عائشة عيسى علي نصر الزعابي

> 45 عايض علي بطي عايض محمد الأحبابي

> 46 عبد الله محمد نخيرة بن محيروم المحرمي

> 47 عبد الله سالم صالح نصرة الشريفي العامري

> 48 عبد الله سهيل محمد نصيب العفاري

> 49 عبد الله يوسف سعيد عبد الله البلوشي

> 50 عبيد خليفة أحمد خليفة الزعابي

> 51 عبيد علي راشد مسلم المنصوري

> 52 عتيق محمد سالم مسفر الظاهري

> 53 علي محمد سعيد ناصر آل سودين

> 54 عمار محمود فتح علي عبد الله آل خاجة

> 55 غدير سعيد مبارك سالمين المنصوري

> 56 فارس سيف فارس غانم المزروعي

> 57 فاطمه جاسم جاسم خلفان الزعابي

> 58 فيصل محمد جاسم الشاعر الزعابي

> 59 ماجد خليفة محمد سعيد المهيري

> 60 مبارك سالم سعيد بالعبد السويدي

> 61 مبارك عبد الله خلفان الدويس الشامسي

> 62 مبارك عوض محمد بالكيلة العامري

> 63 مبارك محمد طالب علي العامري

> 64 مبارك ناصر محمد الهبيب العامري

> 65 مبخوت هادي مبخوت عيضة المنهالي

> 66 محمد جمعة سعيد جمعة الظاهري

> 67 محمد خليفة حميد كريه المرر

> 68 محمد سعيد ناصر حريك المنهالي

> 69 محمد سلطان قران راشد المنصوري

> 70 محمد عشير علي سليمان المزروعي

> 71 محمد قمبر عبد الله مراد آل علي

> 72 محمد مبارك العبد راشد الظاهري

> 73 محمد مبارك كلفوت صالح الراشدي

> 74 محمد مسعود ظافر هادي الأحبابي

> 75 الشيخ محمد مسلم سالم مسلم بن حم العامري

> 76 محمد مصلح محمد ظافر الأحبابي

> 77 محمد معيوف عوض سالم الكتبي

> 78 محمد ناصر مذكر شافي الهاجري

> 79 مريم محمد جمعه الرميثي

> 80 مزنة سالم محمد النشمي المنصوري

> 81 مهندس مسفر مصلح هداد عبيد العرياني

> 82 مسلم سالم محمد بن حم العامري

> 83 مصبح الكندي مصبح الكندي المرر

> 84 مطر حمد مطر عميرة الشامسي

> 85 منصور علي سلطان علي اليبهوني الظاهري

> 86 منى ماجد محمد المنصوري

> 87 منى مبارك محمد أبو خاطر القبيسي

> 88 مهدي هادي عوض الأحبابي

> 89 مهرة سالم أحمد الغص العلي

> 90 موزة الرضة سيف المنصوري

> 91 موزة سالم راشد علي بالحبالة الكتبي

> 92 موزة علي صالح أحمد الكويتي

> 93 ميثاء سعيد محمد عيلان الرميثي

> 94 ناصر خالد أحمد سالم المحرمي

> 95 نها راشد سالم القبيسي

> 96 هلال محمد سيف فاضل القبيسي

> 97 هلال محمد علي فاضل الهاملي

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«قائمة المرشحين المعتمدين لإمارة دبي»

الاسم الكامل بالعربية

> ابتسام محمد أرحمة حميد السويدي

> أحمد أمين أسد فاضل بن شفيع

> أحمد حمد خميس بالعبد السويدي

> أحمد خلفان أحمد سعيد

> أحمد سعيد مطر غالب المنصوري

> أحمد سلطان هلال حميد السويدي

> أسماء خليفة مطر آل مزينة

> إسماعيل عبد الحميد يوسف بناي البستكي

> أمل سهيل حمود سالم الوشاحي

> أمينة خليفة حميد سالم بن ذيبان

> جمال حميد عيسى سلطان السويدي

> جمال محمد مطر مصبح الحاي

> حسن إبراهيم حسن شهدور الشيبة

> حماد عبد الله علي حماد الحمادي

> حمد أحمد سلطان عبيد الرحومي

> حمدة خليفة مطر آل مزينه

> حياة يوسف محمد سعيد

> خالد علي أحمد بن زايد

> خالد علي سعيد محمد غريب

> راشد خليفة سيف بن فطيس المطيوعي

> راشد عبد الرحمن سعود دخيل الله الدوسري

> راشد عبد الله محمد سعيد بالرفيعة

> رشا شريف أحمد الظنحاني

> سالم بخيت سالم وليد الفلاسي

> سالم سيف سالم أبو نواس المهيري

> سعيد ثاني أحمد بن عبود الفلاسي

> سلطان علي راشد أحمد لوتاه

> سلوى عبد الله أحمد حسن السويدي

> سليمان محمد خليفة السويدي

> سمية راشد مصبح المهيري

> سهام عبد الله حمد علي يلوان

> سيف علي عبد الله الشعفار

> شهناز أحمد عبد الرزاق عبد الرحيم

> صالحة خليفة لاحج خليفة البصطي

> عبد الرحمن محمد عبد الله

> عبد الله أحمد محمد صالح الشحي

> عبد الله محمد أمين عبد الله النظري

> عجلان سالم محمد سالم الجمري

> عزا سليمان محمد بن سليمان

> علي محمد عبد الله بن دميثان القمزي

> علي محمد علي سهيل العامري

> عمر أحمد محمد عبيد الدويس الشامسي

> عمر عبد الرحمن علي عبد الله أهلي

> عوشة سيف بطي حميد

> عيسى محمد راشد خنبوع نهيول

> فاضل خليفة فاضل خليفة المزروعي

> فاطمة سلطان سعيد الجراح

> كلثم عبد الله سالم النوبي

> كلثم محمد يوسف عبد الله الشيباني

> ليلى يوسف محمد الجسمي

> محمد إبراهيم حسن الشيبة

> محمد حميد محمد المري

> محمد سعيد علي عبيد جديد

> محمد عبد العزيز أحمد عبد الله لوتاه

> مروان أحمد علي خليفة بن غليطة

> مروان سعيد مبارك سعيد جميري

> مريم علي سعيد محمد آل ثاني الفلاسي

> مصطفي إسماعيل أحمد عبد الحميد الزرعوني

> منى راشد حمد بن هويدي الفلاسي

> نعيمة جمعة سعيد فيروز

> نورة عبد العزيز محمد الرستماني

> يونس حسن عبد الرحيم الملا

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«قائمة المرشحين المعتمدين لإمارة الشارقة»

الاسم الكامل بالعربية

> أحمد حسن محمد حسن المعيني

> أحمد حمد مصبح خلفان المسافري

> أحمد راشد أحمد شبانة السويدي

> أحمد راشد سالم سعيد الشامسي

> أحمد صالح محمد علي النقبي

> أحمد محمد علي أحمد القواضي الحمادي

> آمنة مسعود مبارك الملا الحمادي

> أنور صالح حسين العلوي اليافعي

> جاسم عبد الله عبد الرزاق عبد الله النقبي

> راشد هلال عبيد هلال النقبي

> زايد محمد سعيد زايد الكتبي

> سالم حديد عبيد غريب الخميسي

> سالم سعيد حميدي خصوني الكتبي

> سالم عبيد محمد عبيد الحصان الشامسي

> سالم علي سالم أحمد المهيري

> سالم محمد علي هويدن

> سامي حسن صالح بو كفيل آل علي

> سعود بن عبد العزيز إبراهيم عبد الله المعلا

> سلمي محمد عبيد الكتبي

> سهيل سالم حمد سالم سويدان الكعبي

> سيف عمير سعيد عمير الكتبي

> سيف عيسى سيف عيسى آل علي

> سيف مطر عبد الله المسافري

> شيخة علي محمد حسن عيسى الصابري

> صالح محمد صالح أحمد صندل

> طارق عبد الرحمن عبد الله أحمد الشيخ

> عائشة أحمد سالم المطوع

> عائشة جمعة حسن جمعة آل علي

> عائشة سالم أحمد سمنوه

> عادل إسماعيل عبد الواحد عبد الرحيم سعيدي الزرعوني

> عامر عبيد عيسى النابودة الشامسي

> عبد الرحمن سعيد سلطان بن شاهين

> عبد العزيز راشد مسعود بن حامد الطنيجي

> عبد الله بخيت فرحان حسن السويدي

> عبد الله سالم حسن جمعه الشامسي

> عبد الله علي عباس علي النقبي

> عبد الله عوض سيف حميدي الكتبي

> عبيد محمد أحمد سالم السلامي

> عدنان حسن بيات علي السويدي

> علي عبد الله محمد الرئيسي

> عمر سليمان سالم العضب

> عمران محمد إبراهيم أحمد الكياي

> لؤي سعيد علي علاي النقبي

> محمد سالم أحمد سيف محمد سالم أحمد سيف الطنيجي الطنيجي

> محمد سالم سعيد عبد الله بن فتير

> محمد سليمان حسن محمود حسن

> محمد عبد الله سعيد بن هويدن

> محمد عبيد مطر مصبح الطنيجي

> محمد علي سيف علي بني كتب

> محمد غاشم سلطان غاشم سلطان بن غاشم الكتبي

> محمد غانم محمد غانم بن جسيم

> محمد مطر عبيد شباني الكتبي

> محمد يوسف جاسم الدوخي

> محمد يوسف حسن بن يوسف بن حماد

> مريم محمد عبيد راشد المجر

> مصبح سعيد علي حارب بالعجيد الكتبي

> معاذ ماجد معضد عبد الله علي السري

> منصور جاسم محمد سيف الشامسي

> موزة معضد سعيد الكتبي

> ميثا سعيد حميدي خصوني الكتبي

> نجلاء عيسى محمد أحمد عبد الله الأنصاري

> نداء علي يوسف الرئيسي

> نورة يوسف خلفان عبيد

> نورة يوسف خلفان بن صندل آل علي بن صندل

> وفاء أحمد علي شاهين الحمادي

> وليد محمد إسماعيل إبراهيم البريمي

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«قائمة المرشحين المعتمدين لإمارة عجمان»

الاسم الكامل بالعربية

> أحمد سيف عبد الله سيف مقيلي

> إيمان عبيد جمعة السوم

> حمد عبد الله سعيد عبد الله غليطة الغفلي

> خالد إبراهيم أحمد سليمان الريايسة

> خالد إبراهيم محمد العوضي

> خميس سعيد نايم علي الكعبي

> درويش محمد علي الرميثي

> سارة ربيع ياقوت النعيمي

> سالم أحمد سالم الكعبي

> سالم عبدلله حمد راشد الشامسي

> سلطان جمعة علي سلطان الشامسي

> طارق سعيد سيف سعيد الشامسي

> عادل عمر علي محمد الهنوري الظاهري

> عبد الرحمن سالم سعيد سالم السويدي

> عبد الله حسين محمد بن محمد الهرموزي

> عبد الله سالم عبد الله العبودي الطنيجي

> عفراء بخيت سيف بن هندي العليلي

> فيصل خالد إبراهيم سيف النعيمي

> محمد سعيد حميد محمد النعيمي

> محمد سعيد محمد علي الظاهري

> محمد عيسى خليفة بو شهاب السويدي

> نورة إبراهيم سالم المري

> يوسف سلطان محمد العجماني

«قائمة المرشحين المعتمدين لإمارة الفجيرة»

الاسم الكامل بالعربية

> ابتسام خلفان سلطان اللوغاني

> أحمد سعيد أحمد ضاوي اليماحي

> أحمد سعيد سيف العطر الظنحاني

> أحمد علي عبيد علي الحفيتي

> أحمد محمد مبارك عبد الله الحمودي

> آمنة خلفان راشد سعيد الكندي

> حسن خميس علي عبد الله الرنقي

> حسن يوسف إبراهيم القلاف النعيمي القلاف

> خالد محمد عبد الله محمد عبد الله الهنقري

> خلود عبيد حسن علي يوسف الشحي

> خليفة خميس علي عبد الله الكعبي

> خميس محمد خميس محمد الرولي الزيودي الرولي

> راشد سليمان سعيد سليمان أحمد الزيودي

> راشد علي عبيد علي الحفيتي

> سالم سعيد محمد علي المطروشي

> سالم عبيد راشد السلامي

> سالم علي سالم علي الدهماني

> سالم محمد سعيد سالم المحرزي

> سعيد أحمد غريب هويشل الصريدي

> سعيد عبد الله سالم خميس اليماحي

> سعيد مبارك سالم مطر خميس الكعبي

> سلطان محمد راشد سعيد الشرع

> سليمان عبد الله علي الشجاع الشجاع

> صقر سرور سيف سرور الشرقي

> عائشة عبيد محمد خديم

> عبد الله راشد عبد الله أحمد الظنحاني

> عبد الله سعيد محمد ذياب

> علي حسن سعيد محمد حمودي

> علي عبد الله علي محمد الظنحاني

> علي محمد علي بن داوود العبدولي بن داوود

> غنيمة عبيد محمد سعيد الحفيتي

> فاطمة حميد عبد الله محمود الشرع المازمي المازمي

> فطيم عبيد حسن علي الشحي

> محمد أحمد محمد أحمد يماحي

> محمد عبد الله غاصب ناصر اليماحي

> محمد علي جمعة جمعة بن سويلم

> ناصر بدر عبد الله يوسف آل علي آل علي

> ناصر علي راشد علي اليماحي

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«قائمة المرشحين المعتمدين لإمارة أم القيوين»

الاسم الكامل بالعربية

> أنس هلال عبيد بن هلال العليلي

> خالد سلطان حاتم علي الشامسي

> خالد علي إبراهيم الساحب

> خلفان عبد الله سالم حميد بن يوخة آل علي

> خلفان علي خلفان محمد حليس

> سالم خلفان سالم راشد الشاوي

> سالم علي محمد مجيرن

> سعيد خميس علي حسن آل علي

> سلطان خلفان سعيد بن غافان آل علي

> شيخة عيسى غانم عيسى العري

> عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن العتيق آل علي

> عبد الله راشد عبد الله طحنون آل علي

> عبيد حسن حميد خلفان بن ركاض

> عبيد حميد عبيد علي سعيد آل علي

> عمر محمد عبيد محمد الغفلي

> عيسى علي سعيد جاسم بولحيول

> عيسى مصبح محمد الفرض

> عيشه عبد الله عبد الرحمن آل علي

> ناصر خليفة سيف محمد الشندود

> هند إسماعيل زعل بن جاري آل علي

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«قائمة المرشحين المعتمدين لإمارة رأس الخيمة»

الاسم الكامل بالعربية

> أحمد رحمة أحمد عمران شامسي

> أحمد يوسف محمد أحمد درويش

> المر راشد المر سعيد الشاوي

> أيمن علي عبد الله سعيد

> بدرية عبد اللطيف خليفة محمد الشحي

> حامد سليمان عبد الله القاضي الشحي

> حسن راشد إبراهيم الماء السويدي

> حسن عبد الله حسن محمد خكاك

> خالد سالم إبراهيم سالم الزعابي

> راشد خلفان محمد الشريقي المحرزي

> سالم علي أحمد علي الغليلي الشحي

> سالم غانم حميد مطر زايد الشامسي

> سعيد راشد عبد الله سعيد العابدي

> سعيد علي سعيد علي الشحي

> سعيد علي عبد الله سعيد مصبح

> سلطان علي سعيد علي النديب الشحي

> سليمان راشد محمد الهفيت حسوني

> شامس علي حمود علي النقبي

> شيخة سالم حسن سالم بني حسن الشحي

> صالح عبد الرحمن عبد الله محمد بن درويش الطنيجي

> طارق أحمد عبد الله بن جمعة الطنيجي

> عائشة سالم إبراهيم اليعقوب الزعابي

> عبد الرحمن أحمد عبد الله أحمد العاجل

> عبد الرحمن عبد الله محمد عبد الله الطنيجي

> عبد العزيز أحمد عبد العزيز طفوف الشحي

> عبد الله إبراهيم محمد الصرومي الشميلي

> عبد الله حسن عبد الله الهدية الشحي

> عبد الله علي معضد راشد المزروعي

> عبد الله محمد راشد محمد الشيبة المهيري

> عبد الله محمد عبد الله محمد الشيبة

> علي أحمد عبد الله أحمد رباع الشحي

> علي أحمد علي أحمد البحري

> عيسى أحمد سيف سلطان أبو شريجة

> فاهم عبد الله محمد راشد حريميش الحبسي

> محمد حمدان علي إبراهيم إبراهيموه

> محمد عبد الرحمن محمد منقوش آل علي

> محمد علي عبد الله محمد بلوشي

> مني جمعه سعد الحبشي آل علي

> مهير راشد سالم نهيل الخاطري

> ناصر سعيد ناصر محمد عبيد الخاطري

> ناعمه عبد الله سعيد الشرهان

> وليد شيبان محمد الدبدوب الحبسي