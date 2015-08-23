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بينيتث يمنح الحرية لجاريث بيل بشرط

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بينيتث يمنح الحرية لجاريث بيل بشرط بينيتث يمنح الحرية لجاريث بيل بشرط

هل عانى جاريث بيل في الموسمين الماضيين من اللعب على الجناح الأيمن بعيدا عن مرمى الخصوم؟ بعد ساعات سيختبر رافا بينيتث المدير الفني لريال مدريد تلك النظرية وسنعرف الإجابة.

جاريث بيل المنتقل إلى ريال مدريد منذ عامين مقابل 100 مليون يورو تعرض لصافرات استهجان في الموسم المنصرم من جماهير الميرنجي.

هذا الموسم تغير مدرب ريال مدريد من كارلو أنشيلوتي إلى رافا بينيتث والأخير سيغير مكان جاريث بيل.

لن يلعب بيل ناحية اليمين، بل سيحصل على حريته بحسب تصريحات المدرب الإسباني في المؤتمر الذي يسبق مباراة ريال مدريد وسبورتنج خيخون.

وقال رافا بينيتث: "جاريث بيل سيحصل على حرية كاملة في الملعب".

وأوضح المدرب الإسباني "أحب أن يحصل المهاجمون على حرية كبيرة في الملعب. حرية مشروطة طبعا بالقليل من النظام".

وتابع "هكذا تباغت المدافعين وتصبح أفضل".

ويلعب ريال مدريد أمام خيخون في غياب المهاجم الوحيد الصريح المقيد في قائمة الميرنجي من أصحاب الخبرات وهو كريم بنزيمة.

ويعول رافا على كريستيانو رونالدو وخيسي رودريجز لتعويض غياب بنزيمة.

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