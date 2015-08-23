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الجيش الجزائرى يقتل مسلحين خلال عملية مداهمات

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الجيش الجزائرى يقتل مسلحين خلال عملية مداهمات الجيش الجزائرى يقتل مسلحين خلال عملية مداهمات
قتل مسلحان بيد الجيش الجزائرى خلال عملية في شرق البلاد، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع اليوم الاحد.

وأعلنت الوزارة في بيان ان المسلحين قتلا خلال عملية للجيش قرب سكيكدة على بعد 500 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية.

وقال البيان "خلال عملية نوعية في ضواحي منطقة عين لقصر بدائرة عين قشرة جنوب غرب مقر ولاية سكيكدة، قضت مفارز مشتركة للجيش (...) على ارهابيين".

وأضاف ان "هذه العملية التي لا تزال متواصلة مكنت من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة من نوع (آر بي كي) وثلاثة مخازن ذخيرة وكمية من الذخيرة واغراض مختلفة".

ومنذ بداية السنة، اعلنت وزارة الدفاع قتل اكثر من 60 اسلاميا مسلحا في انحاء عدة من البلاد، فيما قتلت مئة مسلح العام 2014.
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