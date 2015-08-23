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عايز تبطل تدخين؟.. ماتشربش شاى مع السيجارة

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عايز تبطل تدخين؟.. ماتشربش شاى مع السيجارة عايز تبطل تدخين؟.. ماتشربش شاى مع السيجارة
كثير من العادات مرتبطة بتدخين السيجارة، فنادرا ما تجد المدخن يدخن السيجارة منفردة دون أن يلحقها بكوب من الشاى السادة أو القهوة المغلية السادة، أو تناول المشروبات الغازية.
>وتوضح الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية أن الإقلاع عن التدخين يحتاج لإرادة فى بادئ الأمر، إضافة إلى الاهتمام ببعض العادات والممارسات التى تصاحب تدخين السيجارة، والتى فى الغالب وحسبما تؤكد الكثير من الدراسات، تكون عادات غذائية غير صحية، ويتناول خلالها المدخن كميات كبيرة ونوعيات من المشروبات غير الصحية والمضرة للجسم والصحة:

- توقف عن شرب الشاى السادة عند تدخين السيجارة واستبدله بالشاى بلبن أو الشاى بالنعناع وسوف تقلع عن السيجارة تدريجيا
>- توقف عن شرب أية مشروبات جانبية خلال اليوم، فقط تناول اللبن الدافئ وسوف يغير مذاق السيجارة فى فمك
>- توقف عن شرب المياه الغازية بجانب السيجارة لأنها خطر مضاعف
>- غير مكان تدخينك للسيجارة لتكن فى مكان أقل راحة، لتتخلى عن السيجارة تدريجيا
>- لا تدخن بعد تناول الطعام مباشرة، واستبدلها بكوب من اللبن أو عصير الليمون

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