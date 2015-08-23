البامية تقوى النظر وترفع من القدرة الجنسية وتقضى على قرحة المعدة

تعتبر البامية من الأكلات الشعبية المحببة فى المجتمع المصرى والعديد من البلدان، حيث أنها تتميز بطعمها الرائع، كما أنها تمتاز بالعديد من الفوائد الهامة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى"Health Day News"، المختص بفوائد الاغذية والعلاجات الطبيعية، عن فوائد خيالية للبامية، والتى تشمل:

>1- البصر

>نظراً لغنى البامية من البيتا الكاروتين، واللوتين والزانثين، لذلك تعمل على منع تكون المياه الزرقاء وإعتام عدسة العين.

>2- فقر الدم

>تحتوى البامية على فيتامين K، حامض الفوليك والحديد، وهذه الفيتامينات تحمى ضد فقر الدم، وتعزز انتاج كرات الدم الحمراء.

>3- قرحة المعدة

>تعمل البامية على تقليل إفراز الأحماض وتسرع الشفاء من القرحة الهضمية من خلال توفير طبقة واقية مؤقتة للجهاز الهضمى.

>4- تزيد من القدرة الجنسية وتقلل من الاضطرابات التناسلية

>البامية تعمل على زيادة القدرة الجنسية، كما يمكنها علاج اضطرابات مثل السيلان، يوكوررهويا، والزهرى، وعسر البول، وتمنع نزيف الحيض المفرط.

>5- تدعم الشعيرات الدموية

>البامية تحافظ على الشعيرات الدموية فى الدم عن طريق تناول الكثير من الفواكه وفيتامين C والفلافونويد.

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