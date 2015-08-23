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مسنة تدلى بشهادتها أمام "جنايات الجيزة" فى قضية اللجان النوعية

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مسنة تدلى بشهادتها أمام "جنايات الجيزة" فى قضية اللجان النوعية مسنة تدلى بشهادتها أمام "جنايات الجيزة" فى قضية اللجان النوعية
أدلت "حلاوتهم محمد عامر" بشهادتها فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللجان النوعية" أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" التى تنظر القضية.

بدأت الشاهدة أقوالها بعد وصولها لمنصة الدفاع والشهود متكئة على أفراد من أمن المحكمة نظراً لتقدمها فى العمر، وأكدت بأنها أثناء تواجدها أمام بيتها انقطع التيار الكهربائى لتسمع دوى إطلاق نار لتكتشف بعد عودة التيار جثة لشخص يدعى "حسام مرسى" ملقى على الأرض أمامها، وأجابت الحاجة "حلاوتهم" على سؤال المحكمة بخصوص إذا ما كان للشخص هذا أى أعداء، بأنه توفى و"سره معاه" على حد قولها، مشيرة إلى أنها شهدت بما رأته لافتة إلى أن عيناً من عينيها لا ترى بها.

ونفت الشاهدة ما أكده الدفاع أنه ورد فى أقوالها بالتحقيقات بخصوص تحديد السيارة التى استقلها الجناة وتحديد أوصافها لتنهى شهادته بالإمضاء على محضر أقوالها لتنصرف و تفسح المجال للشاهد 49 ضابط الأمن الوطنى "أحمد محمد ".

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