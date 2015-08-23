بالصور.. تكريم مراقبى قوات حفظ السلام من الشرطة المصرية بإقليم دارفور

شهد المقر الرئيسى لقيادة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى بإقليم دارفور احتفالية كبرى لتكريم قوات الشرطة المصرية من المراقبين الدوليين ووحدة قوات الشرطة الخاصة بمناسبة مرور عام على المشاركة بالمأمورية، وذلك تحت مسمى "يوم مصر ".

بدأ الحفل بعزف سلام الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة والسلام الوطنى المصرى وأعقبه تلاوة الآيات القرآنية، وصلوات مسيحية، تلاها ضباط من أعضاء القوة المشاركة، ثم وقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح الشهداء فى سبيل الوطن والإنسانية.

وألقى العميد أيمن شويتة قائد قوات الشرطة المصرية بالبعثة، كلمته التى رحب فيها بجميع الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة ومشاركة المصريين فرحتهم بيوم تكريمهم كحماة سلام تحت راية الأمم المتحدة، مؤكدا على أن مشاركة مصر فى عمليات حفظ السلام منذ نشأتها يأتى باعتبارها دولة صاحبة ريادة ودولة محورية على المستوى الإقليمى شرق أوسطيا وعربيا وأفريقيا.

وقدم كريم أمين ممثل السفارة المصرية بالخرطوم، الشكر لنائب رئيس البعثة وكبار الزوار وجميع الحضور على تشريفهم الحفل، كما قدم خلال كلمته الشكر لعناصر قوات الشرطة المصرية من المراقبين والقوات الخاصة على ما بذلوه من جهد بارز على مدار عام كامل كان محلا للثناء والشكر من جميع قادة البعثة، الأمر الذى يعكس صورة إيجابية للبعثات المصرية فى مثل هذه المأموريات تأكيدا للدور المصرى الريادى في المنطقة.

وأكد العميد دكتور معتصم المجالى القائم بأعمال مفوض قوات الشرطة بالبعثة أن القوات المصرية تثبت على الدوام قدرة المصريين على حسن تمثيل بلدهم فى المحافل الأممية، ثم جاءت لحظة تنويط وتكريم عناصر الشرطة من المراقبين والقوات الخاصة بتسليمهم ميداليات حفظ السلام المصممة خصيصا للمأمورية وهو التقليد المتبع منذ أول مأمورية لقوات حفظ السلام الدولية للأمم المتحدة.

كان على رأس حضور الحفل الدكتور عبده الكامارا نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة، والفريق بول ميلا قائد القوات المسلحة بالبعثة، والعميد دكتور معتصم المجالى نائب مفوض الشرطة والقائم بأعمال مفوض الشرطة بالبعثة، وحضر ممثل عن الإدارة المصرية السفير كريم أمين ممثل السفير المصرى بالخرطوم.

يذكر أن مشاركة مصر الأولى فى مأمورية حفظ السلام الدولية بإقليم دارفور جاءت فى 2007 واستمرت المشاركات حتى العام الحالى، حيث تشارك مصر حاليا فى البعثة بـ130 مراقبا دوليا و140 عنصرا من قوات الشرطة الخاصة.



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