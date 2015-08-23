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حبس عاطل لاتهامه بسرقة سيارة نصف نقل تحت تهديد السلاح بالصف

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حبس عاطل لاتهامه بسرقة سيارة نصف نقل تحت تهديد السلاح بالصف حبس عاطل لاتهامه بسرقة سيارة نصف نقل تحت تهديد السلاح بالصف
أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة بحبس عاطل لاتهامه بسرقة سيارة نصف نقل تحت تهديد السلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من القبض على عاطل لقيامه بسرقة سيارة نصف نقل بعدما أوهم سائقها بوجود "أثاث منزلى" سيتم رفعه من قرية أوسيم بالجيزة، وأثناء مرور السائق فى منطقة نائية أجبره على ترك السيارة، بعد تهديده بسلاح أبيض، وتمكن من الهروب بالسيارة.

وكشفت التحريات، أن السائق استقل "توك توك" وقام بتحرير محضر بالواقعة، وانتقل المقدم هشام بهجت رئيس مباحث أوسيم وضباط المباحث وتمكنوا من ضبط السائق بعد مطاردة السيارة وضبط المتهم بعد مرور نصف ساعة على سرقة السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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