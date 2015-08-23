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تأجيل محاكمة صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع لـ 27 أكتوبر

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تأجيل محاكمة صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع لـ 27 أكتوبر تأجيل محاكمة صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع لـ 27 أكتوبر

صفوت الشريف

أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار محمد خلف الله، اليوم، محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب “مخلى سبيله”، وأشرف “هارب”، وذلك في لإتهامهم بالكسب غير المشروع وإستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، لجلسة 27 أكتوبر للاطلاع على تقرير لجنة الخبراء.

وكانت المحكمة قد تسلمت بالجلسة الماضية تقرير لجنة الخبراء التى تم تشكيلها لفحص وتقييم أملاك المتهمين.

ويشار إلى كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.

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