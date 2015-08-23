عباس يؤكد تقديم استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الأحد، إنه قدم استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر عباس ، فى كلمة له خلال لقائه صحفيين بولنديين يشاركون فى المؤتمر العاشر للإعلام البولندى المنعقد فى مدينة رام الله، أن هذه الخطوة تستهدف تفعيل اللجنة التنفيذية.

وقال إن "اللجنة التنفيذية هى حكومة دولة فلسطين وتمثل كل الشعب الفلسطينى فى الداخل والخارج، وهناك ظروف صعبة ونحن بحاجة إلى تفعيل اللجنة التنفيذية لذلك قدمت استقالتى ومعى تسعة من أعضاء اللجنة".

وأشار إلى أنه بناء على ذلك "سيعقد اجتماع للمجلس الوطنى (الفلسطيني) خلال مدة شهر، وهناك لكل حادث حديث".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أقرت خلال اجتماع لها برئاسة عباس فى مدينة رام الله مساء أمس السبت "البدء فى كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطنى الفلسطينى بأسرع وقت ممكن".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المجلس الوطنى الفلسطينى سينعقد خلال شهر بمن حضر من أعضائه فى الضفة الغربية بهدف انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

وفى سياق آخر، أبدى عباس رغبته بزيارة إيران لكنه قال إنه لم يتم الاتفاق مع طهران على موعد رسمى لذلك.

ووصف عباس إيران بأنها "دولة جارة وشقيقة، علاقتنا معها كانت غير جيدة، ولكن عندنا سفارة فى طهران وبالتالى هم معترفون بنا، ونحن نريد علاقة صحية طبيعية معهم خاصة بعد التوصل للاتفاق النووى بين إيران ودول العالم".

>