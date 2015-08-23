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نبيل العربى:جولة جديدة من المشاورات بجنيف لحل الأزمة السورية

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نبيل العربى:جولة جديدة من المشاورات بجنيف لحل الأزمة السورية نبيل العربى:جولة جديدة من المشاورات بجنيف لحل الأزمة السورية
أعرب الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، عن أمله فى أن تسفر الجهود والاتصالات العربية والدولية الجارية عن إنضاج الحل السياسى المنشود للازمة السورية، وفقاً لبيان جنيف 1.

وقال فى تصريح للصحفيين اليوم انه من المتوقع ان تشهد جهود حل الازمة السورية تقدما فى الوقت الراهن.. مشيرا إلى ان مجلس الأمن الدولى ولأول مرة اصدر بيانا بالإجماع لكل اعضائه بشأن ضرورة حل الازمة السورية سلميا.

وأضاف انه ستبدأ قريبا فى جنيف جولة جديدة من المشاورات بين الاطراف المعنية من والمعارضة. وجدد الأمين العام دعمه للجهود التى يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية السيد ستيفان دى مستورا فى هذا الشأن.

وكان الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد استنكر وبشدة، فى بيان له مؤخرا استمرار الضربات الجوية وعمليات القصف العشوائى التى يتعرض لها المدنيون السوريون فى مناطق وأحياء مختلفة فى سوريا، وخاصةً عمليات القصف التى شنّها النظام السورى فى الأيام الأخيرة وطالت السوق الشعبى فى مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، وأودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء.

ودعا الأمين العام إلى الوقف الفورى لهذه العمليات الموجهة ضد المدنيين، معرباً عن تأييد جامعة الدول العربية للبيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن مستجدات الأوضاع فى سوريا، الذى طالب بالكفّ عن إيذاء المدنيين والاستخدام العشوائى للأسلحة، واعتبر البيان أن سوريا تشهد أكبر أزمة إنسانية فى العالم، وتُهدّد أمن وسلامة المنطقة.
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