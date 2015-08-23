براءة 5 والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم في مجزرة بورسعيد

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة أكاديمية الشرطة بالقاهرة، أحكامها في إعادة محاكمة 7 متهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية في قضية "مجزرة بورسعيد".

فوفقا لصحيفة (المصري اليوم) فإن المحكمة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المتهم محمود على صالح، واستمرار حكم الإعدام بحق حسن الفقي المعروف بحسن بيجو.

كما قضت المحكمة ببراءة كل من رامي المالكي، ومحمد هاني، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد على، وعادل حسن حاحا.

كما قررت المحكمة اعتبار حكم السجن المشدد 10 سنوات الغيابي الصادر بحق المتهم حسن الفقي، مازال قائما، وبمصادرة السلاح الأبيض المحرز في القضية.