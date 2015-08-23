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"السيطرة على أمراض الحج المعدية"يوصى بأخذ التطعيمات لتجنب المكورات الرئوية

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"السيطرة على أمراض الحج المعدية"يوصى بأخذ التطعيمات لتجنب المكورات الرئوية "السيطرة على أمراض الحج المعدية"يوصى بأخذ التطعيمات لتجنب المكورات الرئوية
أقامت إحدى شركات الأدوية مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، تحت عنوان: "السيطرة على الأمراض المعدية خلال فترة الحج"، بحضور الدكتور طارق صفوت، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، والدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، ونائب رئيس الجمعية.

وأكد الدكتور طارق صفوت، فى كلمته خلال المؤتمر، ضرورة توعية المرضى قبل بداية فترة الحج، حيث إن 40% من الإصابات فى الحج تصيب الجهاز التنفسى سواء العلوى والسفلى، و40% نزلات شعبية والتهابات رئوية، ونسبة كبيرة منهم يتعرضون للوفاة.

وأوضح الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، نائب رئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، أن أخذ التطعيمات لتجنب العدوى بالمكورات الرئوية فى الحج ضرورة ملحة، فالحج هو أكبر تجمع على وجه الأرض فهناك 3 ملايين من خارج المملكة و2 مليون من داخل المملكة أى حوالى 5 ملايين يتجمعون فى مكان واحد، وأمراض الجهاز التنفسى تنتشر من خلال الرزاز سواء عطس أو كحة، وحجاجنا من سنهم كبير من 60 سنة إلى أكبر من ذلك وأغلبهم يعانون من السكر والضغط، ومعظمهم لا يعانون من مرض واحد بل أكثرهم يعانون من أكثر من مرض، ومع التقدم فى السن جهاز المناعة كفاءته تقل والسكر مرض موجود فى 20% من المصريين، و25% يعانون من الضغط، و8% أمراض الحساسية، والسدة الرئوية من 2.5 : 4%، وهناك زارعو الكبد والكلى يأخذون مثبطات المناعة، ومن ثم إذا أصيب بالتهاب رئوى يتعرض للوفاة والإحصائيات طبقا للمملكة العربية وجدت أن الالتهابات الرئوية تتصدر القائمة، موضحًا أن ميكروب المكورات يؤدى إلى وفاة مليون و600 ألف بسبب المكورات الرئوية حيث مليون منهم يتوفى تحت سن 5 سنوات والباقى كبار السن.

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مصر 365

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