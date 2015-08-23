محافظة الوادي الجديد تشارك بعدة مشروعات كبرى في المؤتمر التحضيري بالمنيا

صرح محمد رجب، مدير مكتب خدمه المستثمرين، بالوادي الجديد إن المحافظة تشارك بعدة مشروعات كبرى في المؤتمر التحضيري، الذي يقام اليوم بمحافظة المنيا وذلك تمهيدا لعقد مؤتمر الاستثمار والتنمية الموسع لمحافظات الصعيد بالبحر الأحمر، المزمع عقده 11 و12 سبتمبر المقبل.

وقال رجب أن من بين المشروعات التي تشارك بها المحافظة استغلال وتنمية مفيض توشكى؛ لإنشاء مصانع لتصنيع وتعبئة الأسماك بالإضافة إلى إقامة ثلاجات لحفظ الأسماك، مشيرًا إلى أن ذلك المشروع سوف يوفر المئات من فرص العمل، فضلا عن إقامة منطقة صناعية كبرى في الجنوب الغربي.

وأضاف أن الاجتماع يعد تمهيدا لمؤتمر الاستثمار والتنمية في الصعيد، الذي سيعقد في محافظة البحر الأحمر؛ لبحث فرص الاستثمار والتنمية لمحافظات الصعيد.