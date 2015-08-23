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بالصور.. أفراد وأمناء قسم شرطة أبوتيج يعلنون تضامنهم مع زملائهم بالشرقية

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بالصور.. أفراد وأمناء قسم شرطة أبوتيج يعلنون تضامنهم مع زملائهم بالشرقية بالصور.. أفراد وأمناء قسم شرطة أبوتيج يعلنون تضامنهم مع زملائهم بالشرقية

أعلن أفراد وأمناء قسم شرطة ابوتيج بمديرية أمن أسيوط عن تضامنهم الكامل مع المطالب والحقوق الشرعية لزملائهم بأمن الشرقية، والتى طالب فيها أفراد امن الشرقية بحقوقهم المتمثلة فى العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.

وقال ” امين شرطة ” علاء عنتر، أن العمل بالقسم مستمر والخدمات الأمنية دائرة قسم شرطة ابوتيج مستمرة نظرا للظروف الأمنية الراهنة غير أننا نعلن مساندتنا ومتضامننا مع زملاءنا فى حقوقهم المشروعة.

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