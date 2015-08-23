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الأهالى ينقذون طالبة بعد محاولة مسجل سرقتها فى الجيزة

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الأهالى ينقذون طالبة بعد محاولة مسجل سرقتها فى الجيزة الأهالى ينقذون طالبة بعد محاولة مسجل سرقتها فى الجيزة
أنقذ الأهالى بالجيزة إحدى الطالبات من يد عاطل قام بإيقافها تحت تهديد السلاح وشرع فى سرقتها، تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء طارق نصر بإحالته للنيابة للتحقيق.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الجيزة من دينا ناصر سيد أحمد 17 سنة طالبة بأنها وأثناء توجهها لمنزل جدتها فوجئت بأحد الأشخاص يقوم باستيقافها وتهديدها بسلاح نارى محاولاً سرقتها فاستغاثت بالأهالى والذين هبوا لنجدتها وقاموا بإلقاء القبض على المتهم وإبلاغ الشرطة.

وعلى الفور حضرت قوة أمنية من قسم الجيزة وتبين أن المتهم فادى.م 33 سنة عاطل السابق اتهامه فى 7 قضايا آخرها جنح قسم بولاق الدكرور "سرقة متنوعة".

وتم تحريز سلاح نارى طبنجة حلون عيار 9 مم و5 طلقات من ذات العيار وسنجة كانوا بحوزته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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مصر 365