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ضابط بقضية الخلايا النوعية: داهمنا فيلا بالدخيلة مخصصة لتصنيع المتفجرات

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ضابط بقضية الخلايا النوعية: داهمنا فيلا بالدخيلة مخصصة لتصنيع المتفجرات ضابط بقضية الخلايا النوعية: داهمنا فيلا بالدخيلة مخصصة لتصنيع المتفجرات
استمعت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال الشهود بقضية محاكمة 45 متهماً بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون تهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء على مؤسسات الدولة وتأسيس تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد الضابط بأمن الدولة محمد أحمد بسيونى وشهد بأنه كلف من الإدارة بناء على إذن النيابة العامة بضبط المتهم محمد يسرى محمد مصطفى وتم ضبطه، ومكلف بتفتيش مخزن المتهم محمد عبد الفتاح عطية وهو عبارة عن مخزن بدور أرضى بشارع المدينة المنورة وعثر على مضبوطات لا يتذكرها وكان ذلك فى أغسطس من العام الماضى وكان برفقته قوة أمنية وهى موجودة بأقواله بتحقيقات النيابة.

واستمعت إلى الشاهد رقم 54 الضابط محمد عثمان عبد العليم ضابط بالأمن الوطنى وشهد بأنه كلف بضبط المتهم محمد علاء سلمى ومازن عصران ومحمد محمود سالم أبو العلا وتفتيش فيلا تسمى محسن بالدخلية وكان ذلك بناء على إذن صادر من النيابة العامة، وأنه قام بالضبط على المتهمين الأول والثانى فى وقت واحد لأنهم كانوا فى صحبة بعضهم ولم يجد بحوزتهم أى مضبوطات، وأنه قام بضبط المتهم الثالث ولا يتذكر عما إذا كان قد ضبط معه أى مضبوطات من عدمه وأنه قام بتفتيش فيلا محسن بالدخيلة وتم العثور على مضبوطات لا يتذكرها وكانت تستخدم تلك الفيلا فى تصنيع الأسلحة والمتفجرات، وعندما قام بمداهمتها لم يجد أى أشخاص أثناء عملية التفتيش.

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مصر 365

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