السجن المشدد 5 سنوات لعاطل لاتجاره فى الحشيش والأقراص المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الأحد، بمعاقبة المتهم "عاطف.ص.ح"، عاطل، ومقيم بمركز أخميم، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه حضوريًا، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة بدائرة المركز.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محروس محمد على، وعضوية المستشارين محمد جمال عبد الشافى، ومحمد فوزى، بأمانة سر محمود سيد.

وترجع أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة مركز أخميم بسوهاج عندما وردت المعلومات لضباط المباحث من أحد المصادر السرية، عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة ترامادول، بدائرة المركز وترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته عدد من قطع الحشيش والأقراص المخدرة "ترامادول" كانت معدة للبيع. وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.