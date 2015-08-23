بالصور.. افتتاح معرض للإكسسوارات بمتحف أثار الوادي الجديد‎

شهد الأنبا بقطر ، اسقف الوادى الجديد والواحات ، وبهجت أحمد إبراهيم ، مدير عام الاثار المصرية ، ومنصور عثمان ، مدير عام الاثار الاسلامية والقبطية ومدير عام المناطق عبد العزيز خضر وعدد من المهتمين بالاثار بالوادى الجديد افتتاح المعرض الذى اقامه متحف آثار الوادى الجديد عن الأكسسوارات والزينه عبر العصور المصريه المختلفة.

وقال مدير عام المتحف طارق محمود ، ان المعرض ضم 20 قطعة اثرية للإكسسوارات الخاصة بالسيدات وتمثل مختلف العصور التاريخية التى مرت بها مصر والقطع عبارة عن اكسسوارات كانت ترتديها وتتزين بها المرأة من عقود وخواتم واقراط واساور وبعض التمائم للحماية من السحر ، المتحف مفتوح للمواطنين بالمجان للمصريين خلال اسبوع مدة العرض.