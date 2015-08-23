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وزير التنمية المحلية: 60% من المشاريع التنموية موجهه للصعيد

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وزير التنمية المحلية: 60% من المشاريع التنموية موجهه للصعيد وزير التنمية المحلية: 60% من المشاريع التنموية موجهه للصعيد

قال اللواء عادل لبيب ، وزير التنمية المحلية، أن المنيا واعدة بمجال الاستثمار مقدمًا الشكر لوزير الاستثمار على جهده في التحضير للمؤتمر الاقتصادي وكل المحافظين لإعداد الخريطة الاستثمارية.

وأشار الوزير إن الصعيد غني بكل ابنائه وموارده وثرواته ،حيث يأخذ الصعيد معظم اهتمام القيادة السياسية ومشروع المليون فدان اغلبه في الصعيد والثروات الموجودة كما ان مشروع المثلث الذهبي في الصعيد يعد مشروعا واعدًا وعلى اولويات المؤتمر حيث يضم فيه جبال دهب واكبر منجم فوسفات في .

واوضح ان الدولة تقوم بجهد كبير للاقليم وخاصة الخطط الاستثمارية لمصر كلها فالصعيد ياخذ نصيب الاهتمام بنسبة 60% واهتمام بالصرف الصحي على مستوى القري قائلا ان مشروع قومي سيضم 80% من قري الصعيد.

وأضاف ستتحقق طفرة لاقليم الصعيد وهناك عدم عدالة في توزيع الثروات فيجب اعادة هيكلة السكان وكل محافظة لها مواردها وسنطبق اللامركزية وأكد ان المحافظ مفوض لكل الاختصاصات مؤكدا انه خلال عام سنرى المنيا مختلفة بفضل مشروع المليون فدان.

وأكد الدكتور اشرف سلمان ، وزير الاستثمار ، ان الصعيد ليس اكثر فقرا حيث لديه 60% من ثروات مصر، فالامر ليس فقرا بل سوء ادارة موضحا انه سيتم دراسة كل المشروعات المعروضة من قبل المحافظات،حيث تتكلف المشاريع المقدمة حوالي 847 مليار جنيه وسيتم وضع كل هذه الاستثمارات في ورقة عمل واحدة ،بحيث تكون جاهزة للمستثمرين
> واضاف ان اقليم الصعيد غني بموارده والدولة تولي اهتماما كبيرا بالصعيد ،حيث يوجد في الصعيد العقول والأدارة الجيدة والاهتمام من الدولة لتجعل الصعيد محط انظار العالم.

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