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جهود لكشف ملابسات العثور على جثة عجوز بمطاي

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جهود لكشف ملابسات العثور على جثة عجوز بمطاي جهود لكشف ملابسات العثور على جثة عجوز بمطاي

أرشيفية

عثر أهالي مركز مطاي بالمنيا، على جثة مواطن بها عدة طعنات بقرية منبال، وذلك فى ظروف غامضة، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف ظروف الحادث.

تلقي اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العقيد أشرف عبدالمالك، رئيس فرع البحث الجنائي، بشمال المحافظة، بالعثور علي جثة مواطن في العقد السادس من العمر.

توصلت تحريات المقدم محمد نادي، رئيس مباحث مطاي، والنقيب محمود الضبع، معاون المباحث، أن الجثة وجدت ملقاة بقرية منبال لشخص يدعي عيد رشيد جرجس حنا، 51 سنة عاطل مقيم بقرية سيلة الغربية ويوجد بها آثار طعنات بالرقبة وترجح التحريات الأولية أن الدافع وجود خلافات مالية للمجني عليه مع آخرين.
> وقررت نيابة مطاي تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، إنتداب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

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