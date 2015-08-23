وصول 38 ألف طن فوسفات وبوتجاز لموانئ السويس‎

استقبل ميناء سفاجا اليوم سفينة على متنها 35 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و العبارة امانة و على متنها 216 راكب و 6 سيارة و 37 تريلا و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 74 تريلا و 11 راكب.

أعلنت هيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز و على متنها 6 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى ، يشهد ميناء الادبية اليوم استقبال السفينة بيكس نازيك و على متنها 52 الف و 490 طن حديد خام قادمة من الهند .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 445 راكب و 25 سيارة ملاكى منهم 1 سيارة تصدير و السفينة سينا و على متنها 39 راكب و 6 براد و 20 تريلا و 20 سيارة ملاكى تصدير .

شهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 50 سائح الى و من مرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية و رياضة الغوص ، كما شهد الميناء الامس رحلة مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 105 سائح.