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المشدد 15 سنة لـ”ناظر مدرسة” لاتهامه بقتل ربة منزل بالعياط بسبب خلافات الجيرة

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المشدد 15 سنة لـ”ناظر مدرسة” لاتهامه بقتل ربة منزل بالعياط بسبب خلافات الجيرة المشدد 15 سنة لـ”ناظر مدرسة” لاتهامه بقتل ربة منزل بالعياط بسبب خلافات الجيرة

أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أمجد إمام، اليوم، ناظر مدرسة بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه بقتل ربة منزل والشروع فى قتل أخرى، بسبب خلافات الجيرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نشب نزاع بين ناظر مدرسة يدعى كمال محمد عبد الله حسين وجاره على شقة ، بمنطقة العياط ، واثناء ذهاب زوجه صاحب الشقة بصحبة سيدة أخرى للحصول على بعض المتعلقات من داخل الشقة محل النزاع ، واثناء دخولها هى وسيدة قريبتها إلى الشقة ، راهم الجار الناظر من شباك منزله ،فحدثت مشادة كلامية بينهم قامت على أثرها السيدتين بالقاء الطوب والحجارة على المتهم ، فستشاط غضبا وقام بإحضار سلاح آلى كان بحوزته ، وبدأ فى إطلاق عدد من الاعيرة النارية فى الهواء من أجل إرهابهم.

وعندما عجز عن ذلك قام بإطلاق النيران عليهم بشكل مباشر فأصاب عيار نارى أحدى السيدات فلقت مصرعها فى الحال وأصيبت الاخرى ، وجاء تقرير الطب الشرعى ليؤكد ان الوفاة جاءت نتيجة إستخدام ، أعيرة من سلاح آلى .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى قامت بمباشرت التحقيقات وإحالة القضية إلى المحاكمة والتى أصدرت قرارها المتقدم .

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