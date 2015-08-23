راغب علامة: “الرئيس تمام رجل آدمي وصادق ووطني.. والحل ليس بإسقاط الحكومة”

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على كلمة رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام التي ألقاها في مؤتمر صحفي صباح اليوم، في أول تعليق منه على التظاهرات الحاشدة التي تشهدها لبنان احتجاجًا على تراكم النفايات.

وقال علامة، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ”الرئيس تمام سلام رجل آدمي وصادق ووطني.. المشكل الحقيقي بالبلد هو الخلافات والانقسامات العامودية بين الأفرقاء السياسيين الموجودين في الحكومة”.

وأضاف الفنان اللبناني: “أنا مع كل تحرك للمطالب المحقة للشعب اللبناني.. وضد تحويل هذا التحرّك إلى تحرّك سياسي كل الأفرقاء السياسيين دون استثناء مسؤولين عن هذا القرف”.

واختتم: “الحل ليس باسقاط الحكومة.. الحل بتفعيل عمل الحكومة.. لو سقطت الحكومة لن يكون هناك بديل على المستوى المنظور لأنه لا يمكن تشكيل حكومة بدون استشارات”.

وألقى رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، كلمة في مؤتمر صحفي صباح اليوم، تعليقًا على التظاهرات التي خرجت في بيروت، حيث قال إن المؤسسات المالية العالمية على وشك تصنيف لبنان دولة فاشلة، وشدد على محاسبة كل المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين، وحول التظاهرات قال تمام ”نحن نحمي حق التظاهر، ونتفهم أسباب الاحتجاجات، وستكون هناك محاسبة”، كما أعرب رئيس الحكومة اللبنانية عن تقديره لصبر المواطنين على المشكلات، ووجه حديثه للمتظاهرين قائلاً: “لن أقبل بأن أكون شريكا في الانهيار الحالي. إذا نفذ صبركم فأنا معكم في أي تحرك”.