التشكيل: الشناوي ومحمد إبراهيم يقودان الزمالك.. وتوفيق يلعب في الدفاع

يقود أحمد الشناوي محمد إبراهيم تشكيل الزمالك في مواجهة الصفاقسي التونسي بحسب ما أعلنه النادي الأبيض عبر موقعه الالكتروني.

الزمالك ضمن التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.

ويلعب أحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن مع غياب حازم إمام وعمر جابر عن فريق الفرسان.

ويشارك توفيق في الدفاع مع علي جبر وأحمد دويدار وحمادة طلب الظهير الأيسر الدولي.

أما في وسط الملعب فيتواجد طارق حامد لدعم إبراهيم صلاح مع معروف يوسف تحت ثلاثي هجومي يقوده محمد إبراهيم مع كهربا وباسم مرسي.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق – علي جبر – أحمد دويدار - حمادة طلبة

الوسط: طارق حامد – إبراهيم صلاح – معروف يوسف

الهجوم: محمد إبراهيم – باسم مرسي كهربا