أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل: الشناوي ومحمد إبراهيم يقودان الزمالك.. وتوفيق يلعب في الدفاع

Google+ Print
التشكيل: الشناوي ومحمد إبراهيم يقودان الزمالك.. وتوفيق يلعب في الدفاع التشكيل: الشناوي ومحمد إبراهيم يقودان الزمالك.. وتوفيق يلعب في الدفاع

يقود أحمد الشناوي محمد إبراهيم تشكيل الزمالك في مواجهة الصفاقسي التونسي بحسب ما أعلنه النادي الأبيض عبر موقعه الالكتروني.

الزمالك ضمن التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.

ويلعب أحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن مع غياب حازم إمام وعمر جابر عن فريق الفرسان.

ويشارك توفيق في الدفاع مع علي جبر وأحمد دويدار وحمادة طلب الظهير الأيسر الدولي.

أما في وسط الملعب فيتواجد طارق حامد لدعم إبراهيم صلاح مع معروف يوسف تحت ثلاثي هجومي يقوده محمد إبراهيم مع كهربا وباسم مرسي.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق – علي جبر – أحمد دويدار - حمادة طلبة

الوسط: طارق حامد – إبراهيم صلاح – معروف يوسف

الهجوم: محمد إبراهيم – باسم مرسي كهربا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع