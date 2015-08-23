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للرجال.. جراحة دوالى الخصية قد تعالج انعدام الحيوانات المنوية

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للرجال.. جراحة دوالى الخصية قد تعالج انعدام الحيوانات المنوية للرجال.. جراحة دوالى الخصية قد تعالج انعدام الحيوانات المنوية
جراحة دوالى الخصية أحد أهم الجراحات وأسهلها فى الوقت الحاضر، بعد استحداث الجراحة الميكرسكوبية، إلا أن الإصابة بانعدام الحيوانات المنوية فهى حالة لابد من الفحص والبحث وراء أسبابها، والتى قد تكون أحداها إصابة المريض بدوالى الخصية.

الدكتور حامد عبد الله أستاذ أمراض الذكورة والتناسلية بطب القاهرة أكد على أن دوالى الخصية قد تصبح سبب فى الكثير من المشكلات المتعلقة بالصحة الإنجابية، والخصوبة لدى الرجل فى نسبة كبيرة من المرضى بها، وقد تصبح أيضا سبب من أسباب حالة انعدام الحيوانات المنوية التامة التى يعانى منها عدد من الرجال.

وتابع د.حامد أن جراحة دوالى الخصية قد تصبح عامل مساعد فى علاج هذه الحالة ومحاولة تصنيع حيوانات منوية بالخصية، وهى حالة يحددها الطبيب وتختلف من رجل إلى آخر، فبعض حالات انعدام الحيوانات بالخصية تتحن حالتهم تدريجيا بعد إجراء جراحة الدوالى، لتبدأ الخصية فى العمل بشكل طبيعى تدريجى لتصنع حيوانات منوية سليمة، وهو ما يظهر بالفحص وتحليل السائل المنوى بعد إجراء الجراحة بـ3 أشهر وتدريجيا تتم المتابعة حتى تظهر النتائج فى التحليل بوجود نسبة من الحيوانات.

وأوضح أستاذ الذكورة أن الجراحة تصبح عاملا مساعدا مفيدا فى بعض حالات انعدام الحيوانات المنوية، إلا أنه لابد من البحث عن المزيد من الأسباب التى تقف وراء هذا الانعدام ومحاولة فحص الخصية وعلاجها.

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مصر 365