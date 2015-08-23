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طقس الاثنين مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة

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طقس الاثنين مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة طقس الاثنين مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً الاثنين طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على باقى الأنحاء، نهاراً معتدل ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالاً وعلى أقصى الجنوب، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة مئوية والصغرى 25، وفى الإسكندرية تبلغ العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 27 درجة، وفى أسوان تصل العظمى إلى 44 درجة مئوية والصغرى 31 درجة.
>الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35
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