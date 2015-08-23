ركاب الخطوط الإيطالية بمطار القاهرة يشكون تأخر رحلتهم 10ساعات عن موعدها

اشتكى ركاب على رحلة الخطوط الإيطالية المتجهة من القاهرة إلى روما، التى كان من المفترض تحركها من مطار القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إلا أنهم قضوا حتى الآن أكثر من 10 ساعات فى صالة المطار، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد لإقلاعها.

وشرح ركاب الطائرة، لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض إقلاعها فى الساعة 3.30 من صباح اليوم، غير أنهم يعانون منذ تأخر إقلاعها، وأنهم عاشوا أكثر من 10 ساعات من الارتباك والمعاناة داخل المطار بعد أن تم إبلاغهم بتأجيل الرحلة، بزعم أن الطائرة جاءت من روما وهى معطلة.

وقالت صباح عطية إحدى الراكبات، لـ"اليوم السابع": "لم نلق أى اهتمام بالمطار، قضينا 10 ساعات هنا، ومعى طفلان واحد 5 سنوات والثانى رضيع، وأحمل 4 حقائب وأعانى من مشاكل صحية بسببها حجزت خدمة كرسى متحرك، وحاولوا يخرجونا فى الليل خارج الصالة ورفضنا، ولم نجد بديلا وتم نقلنا إلى فندق فقط من ساعة واحدة".

وأضافت: "ونحن الآن نعيش مأساة منذ الساعة 12 من صباح اليوم بسبب التخبط، خاصة أنه كان من المفترض أن تسافر إلى رحلة التاسعة من صباح اليوم من روما إلى واشنطون، موضحة أنه تم نقلهم إلى الفندق منذ ساعة واحدة بد معانات 10 ساعات كاملة، وأن المسئولين حاولوا إخراجهم خارج صالة المطار غير أنهم رفضوا، وأنهم طلبوا منها حمل حقائبها الأربع وأطفالها والتوجه إلى الفندق"، واصفة كل ما يحدث بـ"العبث".

وأوضحت أنه غير صحيح أنه تم تحديد موعد جديد للرحلة فى الرابعة من صباح اليوم، وأن الموعد المقترح فى الواحدة من صباح الغد.

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