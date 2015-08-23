محلب للمسئولين خلال جولته بالدقهلية:"قلت 100 مرة مبحبش امشى فى موكب"

أوقف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، الأتوبيس الذى يستقله، مبديا غضبه من كثرة السيارات التى تتبعه فى الزيارة.

ووجه محلب كلامه لمسئولى المحافظة قائلا: "أنا قلت 100 مرة مبحبش امشى فى موكب، متستفزوش الناس، فيه ثورتين قاموا فى البلد اعتراضا على مثل هذه المشاهد، حرام عليكم إهدار هذه الأموال".

وعلى الفور نزل المحافظ ومدير الأمن من الأتوبيس لاستيقاف السيارات التابعة، والسماح لأتوبيس الإعلاميين فقط بمتابعة أتوبيس رئيس الوزراء، والوزراء المرافقين.

وكان رئيس الوزراء قد قرر خلال زيارته تغيير مسار جولته إستجابه لشكاوى وردت إليه من بعض وسائل الإعلام بشأن عدم وصول مياه الرى لقرية بالمركز، وكلف على الفور وزير الرى لزيارتها ثم تجول هو ومرافقوه فى أنحاء المركز.



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