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زيادة معاشات استثنائية لـ1600 من الحالات الاجتماعية ومصابى الإرهاب

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زيادة معاشات استثنائية لـ1600 من الحالات الاجتماعية ومصابى الإرهاب زيادة معاشات استثنائية لـ1600 من الحالات الاجتماعية ومصابى الإرهاب
أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى موافقة مجلس الوزراء على توصية اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بزيادة قيمة المعاش الاستثنائى لعدد 1600 من الحالات الاجتماعية والمرضية الحرجة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة لمن قدموا الخدمات للوطن، حيث شملت 22 حالة من أبناء محافظة شمال سيناء من المدنيين الذين أصيبوا من العمليات الإرهابية التى نفذتها بعض العناصر المتطرفة.

وقال سامى عبد المنعم مدير عام المعاشات الاستثنائية بالوزارة فى تصريحات اليوم، إنه تم اختيار الحالات التى يقل دخلها عن 1500 جنيه، حيث يتم إعطاؤها زيادة استثنائية تكفل لها الحياة الكريمة، بالإضافة إلى منحة دراسية لأبناء تلك الأسر من الطلاب حسب المراحل التعليمية بقيمة 50 جنيها لكل طالب بالمرحلة الجامعية و40 جنيها لكل طالب بالمراحل الأدنى و30 جنيها لكل ابن تخلف عن التعليم حتى سن 18 سنة.

وأكد مدير عام المعاشات الاستثنائية، أن تلك المنح شملت عددا من الحالات المرضية وكذلك المصابين من المدنيين بشمال سيناء نتيجة العمليات الإرهابية بنسب مختلفة من معاش الشهيد البالغ 1500 جنية طبقا لنسبة العجز أو الإصابة.

وأضافت الوزيرة أن تلك الزيادة تأتى تطبيقا لسياسات التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر التى تتبناها الوزارة هذا العام استكمالا لجهود لتحسين نوعيه حياة المواطنين ومكافحة الفقر وتمكين الفئات الأكثر احتياجا مع متابعه التزام الحكومة بإعادة ترتيب أولويات الانفاق الاجتماعى وسياسات محاربة الفقر.

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مصر 365

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