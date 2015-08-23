وزير الاستثمار من المنيا: الصعيد ليس فقيرًا ويمتلك 60% من الموارد

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الفقر ليس فقر موارد، ولا نعتقد أن إقليم الصعيد بهذه الموارد يعد فقيرًا فهو يمتلك أكثر من 60% من موارد مصر

وأضاف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال مؤتمر الاستثمار بالمنيا، اليوم الأحد، أن الهدف الأول أن نستقر على عدد المشروعات التى تطرح فى كل محافظة وهى مشروعات مدروسى جيدًا، ويستطيع المستثمرون من كافة أنحاء العالم أن يقرأوا الأرقام، ولدينا كافة التراخيص مسبقًا ونستطيع إعداد المشروعات بالجودة المطلوبة.

وأشار أشرف سالمان، وزير الاستثمار إلى أن المحافظات تقدمت بـ280 مشروعًا، وقال إن الرقم المطلوب استثماره تقديريًا 847 مليارًا، وهو رقم كبير لجذب الاستثمار فى فترة واحدة، وأضاف أنه خلال المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ وقّعت مصر عدة اتفاقيات ملزمة بقيمة 63 مليار دولار، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وهى غير ملزمة، وأكد أن الوزارات تعمل فى العقود ونسبة العمل بلغت حوالى 90%.

وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن هذه المذكرات تم تحويل عدد كبير منها إلى عقود منها 4 عقود بمبلغ 200 مليار مصرى.

وتابع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه لو المشروعات طرحت بشكل غير مدروس سوف تعصف بالمستثمر وتجعله غير قادر على تحويلها على أرض الواقع.