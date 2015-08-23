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بالصور.. تجدد مظاهرات طلاب حقوق الإسكندرية لإعادة تصحيح الامتحانات

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تظاهر العشرات من طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ظهر اليوم، بساحة الكلية، لمطالبة إدارة الكلية بإعادة تصحيح أوراق الامتحانات بعد غلق باب التظلمات أمس السبت، وإعلان النتائج فى مدة أقصاها 15 يوماً.

وردد الطلاب هتافات "أحنا الطلبة المظلومين"، "يا وزارة فينك فينك"، "أحنا الطلبة ولينا إرادة مين عينكو علينا السادة".

بينما قام الأمن الإدارى بإغلاق مبنى العميد لمنع صعود الطلاب إلى مكتبه وامتصاص غضب الطلاب بسبب رسوب عدد كبير منهم فى النتيجة.

يذكر أن أزمة طلاب كلية الحقوق مازالت مستمرة بين إدارة الكلية والطلاب بسبب رسوب أعداد كبير من الطلاب فى جميع الفرق الدراسية، ووجود أخطاء فى النتائج وإدارج طلاب حضروا الامتحانات فى كشوف الغياب.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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