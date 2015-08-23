زراعة سوهاج: بدء جنى محصول القطن خلال أيام بمساحة 669 فدانا

قال مراد محمد حسين مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بسوهاج، إنه سوف يبدأ جنى محصول القطن خلال أيام، وذلك فى المساحات التى بها تفتيح اللوز وهى المنزرعة مبكرا، وبلغت أكثر من 80%، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 669 فدانًا على مستوى المحافظة.

وأضاف مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، أن سعر قنطار القطن الإكثار 1250 جنيها و1150 جنيها للقنطار التجارى، مشيرا إلى أنه تم توفير الخيش اللازم للمزارعين لتعبئة القطن فيه.

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