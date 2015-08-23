محافظ الغربية يشارك فى مؤتمر لمبادرة "مشروعك" بزفتى

أقيم اليوم الأحد مؤتمر موسع بمركز شباب زفتى تحت رعاية سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، فى إطار السياسة العامة للدولة لدعم وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بمشاركة البنك الأهلى، وبنك مصر ، وبنك التنمية والائتمان الزراعى.

حضر المؤتمر الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، وفاطمة الدمرداش، رئيسة الإدارة المركزية لإعلام وسط الدلتا، ومحمد صلاح، مدير عام الصندوق الاجتماعى بوسط الدلتا، وسعيد الشاذلى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالغربية، والدكتورة نيرمين محمد عثمان، مديرة "مشروعك" بالغربية، وعدد كبير من الشباب، والعُمَد والمشايخ، وأصحاب الأعمال.

ناقش المؤتمر كافة سُبُل مساهمة الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى القضاء على البطالة، وتوفير فُرَص عمل للشباب من خلال المشروع، والتنسيق بين الجهات المعنية بمساعدة الشباب فى عمل مشروعات تستوعب أكبر عدد من العمالة، مع دراسة العرض والطلب لعمل أى مشروع لمساعدة الشباب فى تسويق المنتجات، وتذليل الصعوبات التى تواجه مشاكل التصدير الذى يساهم فى دخول العملة الصعبة للبلاد وتقوية العملة المحلية.

وأكد محافظ الغربية، ضرورة تشجيع الشباب فى عمل المشروعات، والتسهيل فى إنهاء جميع الإجراءات من خلال الشباك الواحد، ومساعدتهم فى عمل وإعداد دراسات الجدوى للتيسير والتسهيل عليهم، وتشجيعهم فى عمل مشروعات ورفع مستوى معيشتهم والقضاء على البطالة.