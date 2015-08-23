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تحديث الصناعة يطلق برنامج تنمية دمياط فى مجالات الأثاث والألبان

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تحديث الصناعة يطلق برنامج تنمية دمياط فى مجالات الأثاث والألبان تحديث الصناعة يطلق برنامج تنمية دمياط فى مجالات الأثاث والألبان
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه بحث مع المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، خطة مركز تحديث الصناعة لانطلاق برنامج تنمية دمياط والذى سينفذه المركز بمحافظة دمياط لمدة ثلاث سنوات ويستهدف الكيانات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والجمعيات العاملة فى قطاعات الأثاث والألبان والصيد وإصلاح وبناء مراكب الصيد.

وأوضح المهندس أحمد طه أن البرنامج قائم على نموذج تدريبى باتباع منهج متكامل للتنمية الإقليمية مع التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة فى دمياط بهدف الحفاظ على استدامة نمو هذه القطاعات واستدامة النمو للمحافظة بشكل عام وعمل نموذج يحتذى من التنمية المتكاملة وإحياء العلامات التجارية للمنتجات التى تتميز بها دمياط، وأضاف أن النتائج المتوقعة للبرنامج فى السنة الأولى تتمثل فى محور النمو الاقتصادى والذى يسهم فى نمو الإيرادات بنحو 5% وزيادة الاستثمارات بنسبة 10%، والمحور الاجتماعى يحقق زيادة فى العمالة بواقع 10% وإضافة 5 مشروعات جديدة، إضافة إلى المحور البيئى لانخفاض معدلات استخدام الطاقة بواقع 10% وتقليل الفائض فى العمليات الإنتاجية المختلفة بنسبة 5%.

وأعرب المحافظ عن اهتمامه البالغ بهذا البرنامج والذى يعد إضافة لتنمية الصناعات الرئيسية بدمياط وخاصة صناعة الأثاث التى اتخذت خطوات جادة لتوطين وتعميق هذه الصناعة من خلال مشروع مدينة دمياط للأثاث، كما تم مؤخراً افتتاح نقطة التجارة الدولية والتى تعد الـ127 على مستوى العالم والـ17 على مستوى والتى ستتيح فرصا تسويقية عن طريق الترويج الإلكترونى لخدمة الصناعات المختلفة والتى تتميز بها دمياط وتوفير الفرص التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الصناعية، كما طلب الاستعانة بأصحاب الخبرات من أبناء دمياط فى الملف الخاص بمنتجات الألبان والاستفادة بخبراتهم بما يفيد هذا المجال.

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